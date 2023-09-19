Азербайджан озвучил свои условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Нагорным Карабахом Это полное разоружение и расформирование непризнанной республики.

Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана, которое приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен", — заявили в администрации президента Азербайджана.

В противном случае обещают проводить "антитеррористические меры до конца".

У Алиева заявили, что встреча с представителями армянского населения Карабаха может состояться в азербайджанском городе Евлахе.

19 сентября в Азербайджане объявили, что начали "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Нагорный Карабах призвал Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.

Сделал ряд заявлений и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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