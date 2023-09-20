Турция поддерживает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган на Генеральной ассамблее ООН.

В частности, во время своего выступления он назвал Нагорный Карабах "территорией Азербайджана".

"Главной целью должно стать совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе", — добавил Эрдоган.

Тем временем, согласно последним данным, в Нагорном Карабахе 24 погибших, а число раненых исчисляют сотнями.

Напомним, в Баку готовы к переговорам с армянскими властями в Нагорном Карабахе только после их капитуляции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Перед этим Нагорный Карабах призвал Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.

Стало также известно, что Ереван и регулярная армия не будут открыто помогать армянам Карабаха воевать с азербайджанцами. Пашинян заявил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабную войну, но Ереван не планирует предпринимать резких и авантюрных действий.