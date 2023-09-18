Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке. Бизнесмен взял на встречу своего сына X Æ A-12 (или просто Лил Х).

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Эрдоган призвал Маска разместить его седьмой завод Tesla в Турции и заявил, что в рамках турецкой космической программы возможно сотрудничество со SpaceX.

Президент рассказал предпринимателю о достижениях Турции в области технологий, о Национальной стратегии искусственного интеллекта и успехах в строительстве беспилотников.

В ответ Маск сказал, что знает о популярности Bayraktar во всём мире.

Ранее Илон Маск потерял сознание и ударился головой о стол после водки на бизнес-встрече в Москве. По информации Business Insider, в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс. Для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. Во время обеда в московском ресторане подавали "большое количество водки".

Мы также сообщали, что у Илона Маска и певицы Граймс обнаружился тайный ребёнок. Согласно биографии бизнесмена, третий ребёнок этой пары — мальчик.