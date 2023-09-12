Как стало известно, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск счёл президента США Джо Байдена "адски скучным", а Дональда Трампа "глубоко презирал".

Об этом пишется в опубликованной биографии бизнесмена.

С Байденом, согласно книги Уолтера Айзексона, Маск познакомился, когда тот ещё был вице-президентом.

"Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за верёвочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы", — цитирует Маска его биограф Уолтер Айзексон.

Напомним, теперь Илон Маск считает, что Байден разрушает легитимность демократии в США. Он присоединился мнению экоактивиста Микаэля Шелленберга, который написал в Х: "<...>Байден разрушает легитимность нашей демократической системы". Маск прокомментировал это сообщение словом "правада".

Ранее из биографии бизнесмена стало известно, что Илон Маск потерял сознание и ударился головой о стол после распития водки в Москве. Это случилось в начале 2000-х годов, когда он приехал в РФ чтобы обсудить проект полёта на Марс с тамошними бизнесменами.