Илон Маск потерял сознание во время встречи в Москве после того, как выпил несколько рюмок водки.

Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.

По его информации, в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс, поэтому для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. Во время обеда в московском ресторане подавали "большое количество водки".

"Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", - отмечает в книге Айзексон.

После российские бизнесмены подарили Маску бутылку водки, на этикетке был изображен сам американский предприниматель на Марсе. Позже Маск признался, что ему не нравится "вкус и действие большей части алкоголя", уточняет портал.

Книга Айзексона о Маске поступила в продажу 12 сентября.

Ранее из нее уже публиковался отрывок о том, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Как мы сообщали, В Сенате требуют провести расследование в отношении Илона Маска и SpaceX из-за отключения Starlink в Украине.