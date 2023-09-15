Комитет Сената США по вооруженным силам изучает, почему бизнесмен Илон Маск может единолично решать, как Украине использовать Starlink в военных целях, без согласования с правительством.

Речь идет о ситуации, когда Маск отказался включать связь в Крыму, чтобы помочь Украине атаковать российский флот.

Об этом пишет Bloomberg.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности национальной безопасности", и комитет рассмотрит в целом ситуацию со спутниками, государственные контракты и "огромную роль, которую г-н Маск и его компания сыграли здесь".

Рид и другие сенаторы задаются вопросом, почему решение по использованию Starlink не было принято в правительстве.

"Ни Илон Маск, ни какой-либо частный гражданин не может иметь последнего слова, когда речь идет о национальной безопасности США", - сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете также требуют от Пентагона пояснений, почему Маск без согласования с правительством может решать, когда Украине использовать спутниковую связь.

Ранее сам Маск заявил, что включать связь в Крыму запрещают западные санкции.

Также бизнесмен передал Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине.