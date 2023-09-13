Американский бизнесмен Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.

Об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.

Айзексон рассказал, что после шквала критики в свой адрес из-за отказа включить сервис Starlink у берегов Крыма Маск задался вопросом: "Почему я на этой войне?"

"Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - цитирует Айзексон Маска.

Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink и услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования, отметил биограф миллиардера.

Ранее Маск объяснил, почему решил не включать спутниковую связь Starlink в Крыму для помощи Украине, когда ВСУ хотели нанести удар по российскому флоту.

Тем временем американский сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в отношении SpaceX после того, как Маск признал, что заблокировал Украине расширение сети Starlink.