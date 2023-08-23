Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен заявил, что РФ пытается подавить работу спутников Starlink в Украине.

Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

США намерены создать в космосе свою сеть правительственных спутников для связи и других целей по аналогии со Starlink. В апреле были запущены первые 10 спутников, до конца года будут отправлены еще 18, в следующем году - 160, а глобальная цель - вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 спутников.

По словам Салтцмена, распространение такого массива спутников "представляет собой гораздо более сложную проблему".

"На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Русские пытаются это подавить", - заявил он.

WP добавляет, что эти попытки РФ остаются безуспешными.

Ранее СМИ рассказывали, что Илон Маск однажды блокировал работу Starlink для ВСУ. Украинские военные пересекли на юге некую черту, за которой оборудование полностью перестало работать.

Напомним, в конце июля Минобороны США одобрило приобретение от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink для Украины, которые Илон Маск не сможет отключать по своему желанию.