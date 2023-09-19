Эрдоган заявил, что Путин выступает за скорейшее окончание войны в Украине, но она будет долгой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Украине будет долгой.
Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.
"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится нескоро", - считает турецкий президент.
По его словам, глава Кремля Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание войны".
"Я говорю это только с его слов. Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что "доверяет России".
"Последние 50 лет мы стояли у порога Евросоюза, и в настоящий момент я доверяю России не меньше, чем Западу", - заявил Эрдоган.
Как он сказал, половина поставок газа поступает из России, "что означает нашу солидарность".
"Россия - это один из моих ближайших соседей. И у нас общая история", - сказал он.
Недавно в американской администрации не исключили, что военные действия в Украине продолжатся и в 2024 году.
А в Германии считают, что РФ готова вести войну в Украине еще два-три года. Эксперты в ФРГ говорят о милитаризации российского общества и не исключают, что Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.