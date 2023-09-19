Президент Турции Реджеп Эрдоган во время интервью возмутился поведением американской журналистки, пытавшейся перебить его, когда он отвечал на вопрос о заключённых оппозиционерах в Турции.

Фрагмент видео этого интервью распространяют телеграм-каналы.

Обвинения в оскорблении Эрдогана за последние несколько лет были предъявлены тысячам граждан Турции. Медиа сообщают, что только в 2020 году полиция открыла более 30 тысяч подобных дел.

На вопрос о судьбе турецкой журналистки Седеф Кабаш, которую арестовали за пословицу про "быка, попавшего во дворец" (Кабаш произнесла её в эфире и позже повторила в Твиттере), в которой усмотрели оскорбления Эрдогана, турецкий лидер ответил, что он к этому не причастен, а "решения принимаются судебными органами".

Тоже самое Эрдоган сказал и про Селахаттина Демирташа, который возглавлял курдские протесты в 2011-12 годах в Турции, назвав его "террористом, по вине которого были убиты более 200 человек".

Когда журналистка сказала "простите, я вас перебью, Европейский суд по правам человека не согласен с решением вашего суда", Эрдоган сделал ей замечание.

"Не перебивайте меня. Вы не имеете права перебивать. Вы не будете перебивать меня, а будете проявлять уважение", - сказал турецкий президент журналистке.

Напомним, турецкая журналистка Седеф Кабаш была арестована за оскорбительные фразы в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, высказанные в прямом эфире, ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

Журналистка привела в прямом эфире оскорбительную поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может обойтись и без вступления в ЕС.

Мы также сообщали, что турецкий президент неодобрительно высказался об отчёте Европарламента о перспективе вступления Турции в Евросоюз.