Анкара может "порвать с ЕС", если будет необходимо.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

В публикации говорится, что так Эрдоган прокомментировал доклад по Турции в Европарламенте, где в принятом на этой неделе документе говорится, что процесс присоединения Турции к Евросоюзу не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, поэтому Европе нужно изучить "параллельные и реалистичные рамки" своих связей с Анкарой.

"Евросоюз пытается отделиться от Турции. Мы проведём оценку этих событий и, если необходимо, сможем порвать с ЕС", - прокомментировал доклад турецкий лидер.

Ранее на этой неделе МИД Турции заявил, что доклад Европарламента содержит "необоснованные обвинения и предрассудки, а также демонстрирует поверхностный и недальновидный подход".

Напомним, Турция была кандидатом на вступление в Евросоюз 24 года, но переговоры о вступлении в последние годы зашли в тупик из-за претензий к Анкаре по вопросам прав человека и верховенства закона.

Ранее в Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО.

Также Эрдоган признавался, что усилиям Турции в урегулировании ситуации вокруг Украины мешают лоббисты войны.