"Можем порвать с ЕС". Эрдоган высказался об отчете Европарламента о невозможности вступления Турции в Евросоюз
Анкара может "порвать с ЕС", если будет необходимо.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.
В публикации говорится, что так Эрдоган прокомментировал доклад по Турции в Европарламенте, где в принятом на этой неделе документе говорится, что процесс присоединения Турции к Евросоюзу не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, поэтому Европе нужно изучить "параллельные и реалистичные рамки" своих связей с Анкарой.
"Евросоюз пытается отделиться от Турции. Мы проведём оценку этих событий и, если необходимо, сможем порвать с ЕС", - прокомментировал доклад турецкий лидер.
Ранее на этой неделе МИД Турции заявил, что доклад Европарламента содержит "необоснованные обвинения и предрассудки, а также демонстрирует поверхностный и недальновидный подход".
Напомним, Турция была кандидатом на вступление в Евросоюз 24 года, но переговоры о вступлении в последние годы зашли в тупик из-за претензий к Анкаре по вопросам прав человека и верховенства закона.
Ранее в Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО.
Также Эрдоган признавался, что усилиям Турции в урегулировании ситуации вокруг Украины мешают лоббисты войны.