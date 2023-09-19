Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не намерена отказываться от заявки на вступление в Евросоюз, но достаточно самодостаточна, чтобы обойтись и без ЕС.

Об этом турецкий президент сказал в интервью телеканалу PBS.

"Мы придаем большое значение решениям, принимаемым Европейским Союзом. Если бы Евросоюз сделал такой шаг вперед, приняв такое решение (насчет принятии Турции - Ред.), мы бы приветствовали это", - отметил Эрдоган.

Но добавил, что его страна всегда была самодостаточной.

"Турция задерживается на пороге Евросоюза в течение последних пяти десятилетий. Мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно", - заверил он.

На днях Эрдоган прокомментировал доклад о Турции в Европарламенте, в котором говорится, что присоединение Турции к Евросоюзу не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, поэтому Европе нужно изучить "параллельные и реалистичные рамки" своих связей с Анкарой.

"Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо", - сказал президент 16 сентября.

Ранее "Страна" подробно писала о политическом курсе Анкары.