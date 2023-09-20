Появилась информация по войне в Карабахе на утро среды, 20 сентября.

По данным СМИ, в Ереване разошлись протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но они обещают собраться вновь. Также разблокирован проезд к российскому посольству.

На протестах вчера были столкновения, задержаны более 30 человек.

США, Германия, Франция и ООН призвали Азербайджан к прекращению огня в Карабахе. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с президентом страны Ильхамом Алиевым, который заявил, что условие прекращения войны - капитуляция Карабаха.

В то же время в МИД РФ призвали "немедленно" остановить боевые действия и вернуться к договоренностям 2020 года.

Кроме того, Армения и Франция инициировали заседание Совбеза ООН по вопросу Карабаха. Оно пройдет 21 сентября.

Что касается боевых действий, Азербайджан заявляет об успехе своей военной операции. Власти непризнанного Карабаха сообщают о массированных обстрелах и семи погибших гражданских.

Судя по кадрам, в Степанакерте множество следов от обстрелов на домах и автомобилях.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане объявили, что начали "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе.

Мы разбирались, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему это приведет.