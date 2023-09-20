После проведения антитеррористических мер в Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем обращении в народу.

Он подчеркнул, что отдал распоряжение не наносить удары по мирным объектам, и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия.

"В течение одного дня все задачи были выполнены, террористы наказаны. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность", — сказал президент.

По его словам, на территории Карабаха были дислоцированы более 100 танков и бронетехники, а также более 200 артиллерийских орудий, принадлежащих Армении.

"Я велел всем соединениям не наносить удары по мирным жителям, мы добились этого, используя высокоточное оружие, удары были только по военным объектам", — заявил Алиев.



Президент Азербайджана добавил, что если бы армянские военнослужащие в Карабахе не сложили оружие, то Азербайджан "двигался бы до конца".

Между тем оппозиция Армении сообщает о создании Национального комитета по отстранению премьер-министра Никола Пашиняна от власти.

"Мы разработали программу действий, конечная цель которого - отстранение от власти действующего режима", - заявил на митинге оппозиции перед зданием правительства Армении бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Премьера считают ответственным за капитуляцию Карабаха Азербайджану и называют предателем.

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