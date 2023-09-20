Премьер Армении сделал первые заявления после капитуляции Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлениями по Нагорному Карабаху, власти которого объявили о капитуляции.
Высказывания премьера Армении приводят российские издания.
В частности, Пашинян сказал, что:
- Ереван принимает к сведению заявление Баку по Нагорному Карабаху;
- Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом и не принимала участие в разработке текста договора по прекращению огня;
- Еревану непонятны пункты о "выводе армянских ВС" из Карабаха, поскольку Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года.
Ранее в Кремле сделали ряд заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе.
Напомним, в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал армянам в Нагорном Карабахе в поддержке.
Мы следим за последними новостями по ситуации в Нагорном Карабахе в нашем онлайне.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.