Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлениями по Нагорному Карабаху, власти которого объявили о капитуляции.

Высказывания премьера Армении приводят российские издания.

В частности, Пашинян сказал, что:

Ереван принимает к сведению заявление Баку по Нагорному Карабаху;

Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом и не принимала участие в разработке текста договора по прекращению огня;

Еревану непонятны пункты о "выводе армянских ВС" из Карабаха, поскольку Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года.

Ранее в Кремле сделали ряд заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал армянам в Нагорном Карабахе в поддержке.

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