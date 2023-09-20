В Кремле сделали ряд заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе
Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал серию заявлений по Нагорному Карабаху, "власти" которого фактически объявили капитуляцию.
Об этом пишут российские издания.
В частности, Песков сказал, что:
- "де-юре" Азербайджан ведет военные действия "на своей территории". "После официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана де-юре речь идет о действиях Азербайджанской республики на своей территории";
- Москва не принимает упреки Армении, что Россия не выполнила свои обязательства по Нагорному Карабаху. "Архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес";
- ожидается согласование сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна.
Напомним, в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал армянам в Нагорном Карабахе в поддержке.
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