В сети появилось видео, как армяне покидают Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Судя по символике, они находятся в районе военной базы РФ. Ранее сообщалось, что миротворцы приняли более двух тысяч карабахских армян.

Напомним, ранее в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12 часов по Киеву 20 сентября 2023 года.

В заявлении говорится о полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники с его территории.

В Азербайджане подтвердили договоренность по остановке огня. В минобороны страны заявили, что разоружение армянских формирований и вывод их с территории Карабаха обеспечиваются в координации с российскими миротворцами.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, Армения не намерена вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, где азербайджанская армия наступает на позиции карабахских армян.

В Ереване начались массовые акции против Пашиняна.

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