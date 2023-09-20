Как и предполагала вчера "Страна", ситуация в Нагорном Карабахе разрешилась в течение короткого времени – непризнанная республика карабахских армян де-факто капитулировала, приняв условия Азербайджана – разоружение армии и роспуск органов власти.



Такой ход событий был во многом предопределен. После проигранной армянами войны 2020 года Нагорный Карабах оказался практически блокированным Азербайджанам. Блокада стала полной в прошлом году, когда азербайджанцы перекрыли единственную дорогу, связывавшую Карабах и Армению через Лачин.



В политическом плане падение Карабаха подготовил Пашинян.

Во-первых, своими заявлениями о том, что считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Во-вторых, своим вчерашним отказом каким-либо образом помогать карабахским армянам.



Естественно, при такой позиции Еревана никто другой (Россия и Запад) также не стал помогать карабахским армянам. Тем более, что в Москве, очевидно, хотят подать нынешний кризис как "урок" Пашиняну за непослушание.



Положение могло стать для Карабаха менее безвыходным, если б его подразделения продержались бы против Азербайджана длительное время, побуждая Армению, Запад и Россию как-то вмешаться в ситуацию. Но, видимо, сил не хватило.



И власти Нагорного Карабаха фактически объявили о капитуляции. Не исключено, что по согласованию с Ереваном.



План Пашиняна очевиден. Он считает, что, отдав Карабах Азербайджану, он полностью урегулирует многолетний конфликт. Армения сможет чувствовать себя в безопасности. Резко снизив зависимость от Москвы. Развивая отношения с Западом, вплоть до вступления в ЕС вместе с Грузией.



Но у такого плана есть риски.



Во-первых, судьба самих карабахских армян. С конца 80-х годов у армян и азербайджанцев не было опыта мирного сосуществования на одной территории. Поэтому, не исключено, что, несмотря на все заявления об "уважении прав человека", и о "международном контроле за интеграцией армянского населения в Азербайджан" армяне Карабаха будут вынуждены покинуть свои дома, став беженцами, что создаст сильное внутреннее напряжение в самой Армении.



Во-вторых, положение внутри Армении для Пашиняна и без того непростое. Для многих армян потеря Карабаха – это национальная катастрофа, в которой они винят "предателя" Пашиняна, не воспринимая его аргументы о необходимости прекращения конфликта. Тем более, что Карабах армяне потеряли не по итогам каких-то политических договоренностей Еревана и Баку, а в результате наступления армии Азербайджана. То есть, через принуждение силой. То есть, в целом, для армянской власти ситуация складывается внутри страны довольно опасная.



В-третьих, несмотря на успех в Карабахе, Азербайджан и Турция пока не решили своей главной стратегической задачи – установления прямого сообщения между двумя странами, для чего им нужен контроль над частью территории Армении – так называемым Синюкским коридором. Поэтому, не исключено, что они попытаются так или иначе эту задачу решить, начав новую войну. Хотя тут, безусловно, задача будет посложнее Карабаха, так как речь будет идти о боях за международно признанную территорию Армении. А значит и реакция Запада, России и Ирана может быть совсем другой. Но, в любом случае, тема Синюкского коридора потенциально будет конфликтной и взрывоопасной, не давая Армении чувствовать себя в полной безопасности даже после разрешения конфликта в Карабахе.