Азербайджан передал "властям" Нагорного Карабаха поименный список людей, которых они требуют выдать Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. Через этот коридор должны выйти после разоружения подразделения армян, а также беженцы.

Об этом заявляет армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.

В списке - бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели.

Тем временем, помощник президента Алиева заявил, что план Баку по реинтеграции армянского населения Карабаха уже готов.

Кроме того, по его словам, Азербайджан получил гарантии того, что армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку.

Появилось видео на котором видно, что в аэропорту Степанакерта в Карабахе образовалась толпа людей.

Вероятно, это армяне, желающие покинуть свои дома после капитуляции "властей" Нагорного Карабаха.

Ранее мы публиковали видео, как армяне пешком покидали Степанакерт.

О последствиях капитуляции Нагорного Карабаха мы писали в отдельном материале.