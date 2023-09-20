Несмотря на капитуляцию Нагорного Карабаха и протесты, в Ереване готовятся к концерту рэпера Snoop Dogg
В Ереване несмотря на капитуляцию Нагорного Карабаха и массовые митинги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого обвиняют в предательстве, готовятся к концерту американского рэпера Snoop Dogg в субботу.
Мероприятие проводится под эгидой правительства Армении, на него выделили 6 млн долл. из бюджета.
Организаторы заверили, что концерт состоится, и уже начали монтировать сцену.
Напомним, протесты против премьер-министра Никола Пашиняна начались после ряда его заявлений, в которых он дал понять, что Армения не будет вмешиваться в действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
На площади Республики в Ереване протестующие установили первые палатки. Участники акции требуют отставки премьера Пашиняна. Начались столкновения митингующих с полицией. Также известно, что на акции протеста прозвучали взрывы.
Кроме того, вчера протестующие заблокировали здание посольства РФ.
Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента.
Ранее мы писали о последствиях капитуляции Нагорного Карабаха.