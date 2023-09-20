На площади Республики в Ереване протестующие установили первые палатки.

Участники акции требуют отставки премьера Пашиняна.

Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео с места событий.

В частности, появилось видео столкновений протестующих с полицией перед зданием правительства. Отряды правоохранителей пытаются оттеснить толпу протестующих от фасада здания. Свет мигалок полицейских машин отражается на лицах протестующих, которые кричат речовки, свистят и ревут.

Ранее в Ереване начались столкновения митингующих с полицией. Инциденты начались здесь же – перед зданием правительства, которое протестующие попытались взять штурмом.

Также известно, что на акции протеста прозвучали взрывы. По имеющейся информации, это полиция применяет светошумовые гранаты по митингующим, которые забрасывают копов бутылками и другими предметами.

Мы также сообщали, что в Ереване протестующие заблокировали здание посольства РФ – его блокируют сторонники нынешней власти Армении, в то время как её противники тем временем пытаются штурмовать здание правительства.