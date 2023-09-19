В столице Армении Ереване протестующие заблокировали здание российского посольства.

"Оно было заблокировано сначала частично, потом полностью - произошло это после распространения соответствующих призывов", - рассказал представитель посольства РФ.

Российское посольство блокируют сторонники нынешней армянской власти. Ее противники тем временем пытаются штурмовать здание правительства. Сообщалось, что у здания правительства Армении начались столкновения протестующих с полицией.

Также мы писали о том, что в Азербайджане готовы к переговорам с армянскими властями в Нагорном Карабахе только после их капитуляции.

При этом Нагорный Карабах призвал Азербайджан остановить огонь и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя". Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт. То есть, Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что бои и обстрелы начались по всей линии соприкосновения.

Ранее мы анализировали, что происходит в Нагорном Карабахе и к чему идет.