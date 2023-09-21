В четверг, 21 сентября, представители армян Нагорного Карабаха прибыли на переговоры в азербайджанский Евлах в сопровождении местной полиции.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Сообщается, что представители будут обсуждать вопросы обеспечения жизнедеятельности армян Карабаха, который переходит под контроль Баку.

Символично, что сегодня отмечается День независимости Армении.

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Заявлялось, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента. То есть Нагорный Карабах фактически объявил капитуляцию.

Стало известно, что во время обострения в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и больше 400 ранены.

Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что после проведения антитеррористических мер в Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Также вчера появилось видео, как армяне покидают Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Мы анализировали последствия капитуляции Нагорного Карабаха в отдельном материале.