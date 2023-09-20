Минобороны РФ заявило, что в Нагорном Карабахе в районе Джанятага обстреляли из стрелкового оружия автомобиль с российскими миротворцами.



"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сказано в сообщении.

По официальной информации, для выяснения обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские следователи.

Ранее в Кремле сделали ряд заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, спикер Песков сказал, что:

"После официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана де-юре речь идёт о действиях Азербайджанской республики на своей территории";

Москва не принимает упрёки Армении, что РФ не выполнила свои обязательства по Нагорному Карабаху. "Архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упрёки в свой адрес".

Мы также сообщали, что армяне Нагорного Карабаха объявили Азербайджану о капитуляции.

После этого появилось видео, как армяне покидают город Степанакерт в Нагорном Карабахе.