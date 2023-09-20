В результате боев с Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и более 400 были ранены.

Такие данные привел в соцсети Х омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксированы не менее 200 погибших и более 400 раненых", - сказано в посте.

Число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей. На данный момент подтверждено 10 смертей мирного населения, среди которых пятеро детей.

"Продолжается следственная деятельность нашего управления, направленная на установление судьбы пропавших без вести людей", - отметил Степанян.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Нагорном Карабахе расстреляли машину с российскими миротворцами. Все находившиеся в ней погибли.

Между тем в Ереване начались протесты сторонников и противников премьера Никола Пашиняна. Они сопровождаются насилием. Так, у здания кабинета министров начались стычки полиции и протестующих против действующего правительства. В силовиков полетели камни и бутылки.