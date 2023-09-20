В столице Армении у здания кабинета министров начались стычки полиции и протестующих против действующего правительства. В силовиков летят камни и бутылки.

Протестующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в сдаче армян Нагорного Карабаха, которые сегодня были вынуждены объявить о капитуляции.

Параллельно с митингом противников Пашиняна начался митинг его сторонников у посольства России.

Митингующие у посольства РФ сжигают российские паспорта и кричат: "Россия, уходи!"

Напомним, армянская оппозиция уже заявила о намерении создать Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.

"Мы разработали программу действий, конечная цель которого - отстранение от власти действующего режима", - заявил на митинге оппозиции перед зданием правительства Армении бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Мы подробно разбирали возможные последствия капитуляции Нагорного Карабаха.