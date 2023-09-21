Премьер Армении обвинил Россию в провале миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
Россия провалила свои "миротворческие функции" в Нагорном Карабахе.
Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Да, мы несем свою долю ответственности, но это не значит, что мы должны закрывать глаза на провалы миротворческого контингента РФ в Карабахе", - сказал он.
Российские миротворцы были размещены в Карабахе после завершения второй карабахской войны в ноябре 2020 года.
В Москве утверждают, что они не имели мандата на вмешательства в боевые действия азербайджанской армии против армянских вооруженных формирований в Карабахе, особенно когда сам Пашинян сказал, что Армения в происходящее там вмешиваться не будет.
Ранее Пашинян уже обвинял российских миротворцев в том, что они не смогли воспрепятствовать в прошлом году азербайджанцам перекрыть дорогу из Армении в Карабах (так называемый Лачинский коридор).
Между тем в Кремле заявили, что Москва не принимает упреки Армении, что Россия не выполнила свои обязательства по Нагорному Карабаху.
Напомним, во время обострения в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и больше 400 ранены.
Также в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли шесть российских миротворцев.