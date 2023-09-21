Россия провалила свои "миротворческие функции" в Нагорном Карабахе.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, мы несем свою долю ответственности, но это не значит, что мы должны закрывать глаза на провалы миротворческого контингента РФ в Карабахе", - сказал он.

Российские миротворцы были размещены в Карабахе после завершения второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

В Москве утверждают, что они не имели мандата на вмешательства в боевые действия азербайджанской армии против армянских вооруженных формирований в Карабахе, особенно когда сам Пашинян сказал, что Армения в происходящее там вмешиваться не будет.

Ранее Пашинян уже обвинял российских миротворцев в том, что они не смогли воспрепятствовать в прошлом году азербайджанцам перекрыть дорогу из Армении в Карабах (так называемый Лачинский коридор).

Между тем в Кремле заявили, что Москва не принимает упреки Армении, что Россия не выполнила свои обязательства по Нагорному Карабаху.

Напомним, во время обострения в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и больше 400 ранены.

Также в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли шесть российских миротворцев.