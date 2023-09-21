В Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана погибли шесть российских миротворцев.

Об этом сообщают российские издания.

Заявляется, что пять миротворцев погибли при обстреле села Джанятаг. Как сообщила генпрокуратура Азербайджана, из-за сложного рельефа и тумана их автомобиль ошибочно был принят за принадлежавший армянским вооруженным формированиям.

Также под обстрел попали еще два российских миротворца, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. В обоих случаях возбудили уголовные дела.

Напомним, Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе, чей автомобиль был обстрелян. Президент Алиев принес Москве свои извинения и выразил глубокие соболезнования.

Накануне армяне Нагорного Карабаха объявили Азербайджану о капитуляции.

После этого появилось видео, как армяне покидают город Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Сегодня представители армян Нагорного Карабаха прибыли на переговоры в Азербайджан. На встрече был разработан план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана.