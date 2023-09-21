Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе, чей автомобиль был обстрелян.

Об этом сообщает Кремль.

Президент Алиев принес Москве свои извинения и выразил глубокие соболезнования. Количество погибших неизвестно. Сообщается о гибели как минимум одного капитана.

Российские СМИ пишут, что уже задержаны первые подозреваемые, а командир корпуса армии Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в расстреле, отстранен от обязанностей.

Сообщалось, что в Нагорном Карабахе в районе Джанятага обстреляли из стрелкового оружия автомобиль с российскими миротворцами.

В результате боев с Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и более 400 были ранены. Такие данные привел в соцсети Х омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

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