Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку.

Об этом сообщает местная газета Грапарак со ссылкой на источники.

По данным издания, вчера поздно вечером на фоне протестов против Пашиняна на площади Республики премьер Армении собрал свое ближайшее окружение и "сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

Свою семью Пашинян отправил на дачу на Севане под усиленный надзор.

Напомним, армянская оппозиция уже заявила о намерении создать Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.

Накануне в Нагорном Карабахе заявили о том, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года. Заявляется, что это произошло при посредничестве российского миротворческого контингента.

Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отказал армянам в Нагорном Карабахе в поддержке.

А сегодня представители армян Нагорного Карабаха прибыли на переговоры в Азербайджан, где будут обсуждать вопросы обеспечения жизнедеятельности армян Карабаха, который переходит под контроль Баку.

Мы анализировали последствия капитуляции Нагорного Карабаха в отдельном материале.