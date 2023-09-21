Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил тех, кто устраивает антиправительственные акции протеста в Ереване в желании "пролить кровь" и пригрозил им жёсткими мерами.

Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовало правительство страны.

"Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Пашинян.

Напомним, оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве после того, как он отказался поддерживать армян Нагорного Карабаха, в наступление на которых пошла азербайджанская армия. После военного вмешательства Баку Карабах был вынужден капитулировать, приняв все условия азербайджанской стороны.

Теперь оппозиция требует отставки премьера.

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении не собирается уходить в отставку. Вчера поздно вечером на фоне протестов против него на площади Республики Пашинян собрал свое ближайшее окружение и "сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

Вчера в столице Армении у здания кабинета министров начались жесткие стычки полиции и протестующих против действующего правительства. В силовиков летели камни и бутылки.