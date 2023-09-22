ЕС осуждает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
Евросоюз осуждает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Совбезе ООН.
Он выразил солидарность с армянами Нагорного Карабаха и заявил, что Баку должен предоставить гарантии того, что их права и безопасность будут соблюдаться.
Жозеп Боррель выразил сожаление из-за гибели людей в ходе этого однодневного конфликта и заявил, что ЕС ожидает прекращения боевых действий и насилия.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе.
В Ереване дали понять, что не будут вмешиваться.
После этого армянские власти Нагорного Карабаха фактически объявили капитуляцию для прекращения огня.
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