Возле здания правительства Армении в Ереване начались столкновения между местными жителями и полицейскими.

Видео протестов публикуют Telegram-каналы.

Площадь Республики занята практически полностью. Местная оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства Никола Пашиняна.

Протестующие скандируют "Арцах" (Нагорный Карабах на армянском), обвиняя премьера Армении в предательстве непризнанной республики, которая капитулировала перед Азербайджаном.

По данным полиции, на данный момент задержаны 46 протестующих.

Накануне возле здания кабинета министров Армении уже проходили стычки между протестующими и полицией. В правоохранителей летели камни и бутылки.

Напомним, армянская оппозиция уже заявила о намерении создать Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.

На фоне протестов премьер Армении заявил, что не намерен уходить в отставку. Свою семью Пашинян отправил на дачу на Севане под усиленный надзор.

Также Пашинян обвинил тех, кто устраивает антиправительственные акции протеста в Ереване в желании "пролить кровь" и пригрозил им жёсткими мерами.

Мы подробно разбирали возможные последствия капитуляции Нагорного Карабаха.