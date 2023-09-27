В Армению приехали уже почти 50 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха.

Такие данные привела пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

После пересечения границы в селе Корнидзор люди регистрируются в специальных регистрационных центрах в Горисе или Вайке, после чего их распределяют.

При этом не все покинувшие Карабах остаются в Армении. Однако сколько людей едут в другие страны, не уточняется.

Напомним, в Карабахе проживали около 120 тысяч армян. То есть уехали уже почти половина.

По данным источника Reuters во "власти" непризнанной республики, более 99% из 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, потому что не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток.

Вчера появились спутниковые снимки, как армяне из Нагорного Карабаха покидают свои населённые пункты. На Лачинском пропускном пункте между Арменией и Азербайджаном образовались огромные пробки.

А сегодня стало известно, что Азербайджан задержал бывшего "премьер-министра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его уже доставили в Баку.