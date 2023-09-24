Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики готовят эвакуацию части местного населения в Армению при посредничестве российских миротворцев.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности принять всех армян из Карабаха.

Несмотря на то, что в Баку заявляют о готовности реализовать программу "интеграции" армянского населения Карабаха после восстановления контроля Азербайджана над этим регионом, среди армян распространено недоверие к обещаниям азербайджанских властей.

С конца 80-х годов прошлого века у армян и азербайджанцев не было опыта мирного сосуществования на одной территории.

От того какая судьба далее ждет армян Карабаха во многом зависит дальнейшее развитие событий и в Армении и, в целом, в Закавказье.

Ранее сообщалось, что на переговорах по Карабаху разработали план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана. Азербайджан также заявил о необходимости оперативного разоружения армии Карабаха и передачи военной техники.

Напомним, ЕС осуждает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.