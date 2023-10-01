В сети появились апокалиптические кадры опустевшего Степанакерта в Нагорном Карабахе после массового исхода оттуда армян.

Ролик опубликовали Telegram-каналы.

По данным Еревана, на территорию Армении уехали более ста тысяч человек - из 120 тысяч населения Нагорного Карабаха.

В Кабинете министров Армении сообщили, что власти предоставили временное жилье более 47,3 тыс. переселенцев из Нагорного Карабаха.

"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению с 24 сентября прибыли 100 490 переехавших. Временное жилье представлено 47 322 переселенцам", - заявила пресс-секретарь армянского Кабмина Назели Багдасарян.

По ее словам, регистрацию прошли 84 956 человек, в Армению из Карабаха въехало 21 103 транспортных средств. Кроме того, Багадасарян отметила, что по сравнению с предыдущими днями поток переселенцев значительно уменьшился. Так, с вечера субботы, 30 сентября, в Армению въехали всего три человека.

Между тем азербайджанские информационные ресурсы сообщили, что в Нагорный Карабах прибыли автомобили миссии ООН, занимающейся изучением гуманитарной ситуации и потребностями местного населения.

Напомним, с 1 января армянский Нагорный Карабах прекращает свое существование.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется. Пашинян назвал это "этнической чисткой".

Ранее мы публиковали видео, как армяне покидают Степанакерт в Нагорном Карабахе.