Число беженцев из Нагорного Карабаха в Армению превысило сто тысяч. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, передают местные СМИ.

"По состоянию на 12:00 из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средства, 81 139 человек прошли регистрацию", - сообщила Багдасарян.

На видео - последние автобусы с армянами, которые покидают Степанакерт. Далее выезд возможен лишь на личном транспорте. По данным Армении, в Карабахе проживало 120 тысяч населения. То есть, из непризнанной республики выехали почти все жители-армяне.

Ранее в Азербайджане армянских жителей Нагорного Карабаха не покидать свои дома и стать "частью азербайджанского общества". При этом Баку ведет аресты бывших руководителей Карабаха.

Напомним, во время обострения в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек и больше 400 ранены. Число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей.

Также мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в провале миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.