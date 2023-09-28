Азербайджан призвал армянских жителей Нагорного Карабаха не покидать свои дома и стать "частью азербайджанского общества".

Сообщение об этом опубликовал МИД Азербайджана.

Данное обращение было ответом на заявление премьер-министра Армении, в котором он заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется. При этом Пашинян назвал происходящее "этнической чисткой".

"Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей является их личным индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какая-то часть граждан Армении не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти, подчиняясь им, мы не можем заставить их это сделать. Но мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания, а стать частью многоэтнического азербайджанского общества", — говорится в сообщении.

Само заявление Пашиняна в МИД Азербайджана назвали "паникерским нарративом".

По последним данным, из Нагорного Карабаха выехало в Армению уже 68 тысяч армян из 120 тысяч проживавших там.

Как мы сообщали, появились спутниковые снимки исхода армян из Нагорного Карабаха.

Также стало известно, что Нагорный Карабах покинули почти половина проживавших там армян.