К 5:00 по киевскому времени 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 84 770 человек.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь армянского парламента Назели Багдасарян.

По данным властей Армении, в Нагорном Карабахе до военного конфликта проживали 120 тысяч армян. Таким образом, к сегодняшнему дню территорию непризнанной республики покинули 70% населения.

24 сентября Reuters со ссылкой на власти непризнанной республики сообщило, что 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, поскольку не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток. В Баку заверяют, что гарантируют права армянам и будут интегрировать их регион. Армяне не верят этим обещаниям.

27 сентября в Армению приехали почти 50 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха.

Мы публиковали спутниковые снимки исхода армян из Нагорного Карабаха.

Вчера Азербайджан призвал армянских жителей Нагорного Карабаха не покидать свои дома и стать "частью азербайджанского общества".

"Если какая-то часть граждан Армении не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти, подчиняясь им, мы не можем заставить их это сделать. Но мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания, а стать частью многоэтнического азербайджанского общества", — отметили в Баку.