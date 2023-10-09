Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал реакцию на свой вчерашний пост, в котором призвал Украину "сменить стратегию" и перейти от наступления к обороне на линии фронта.

По словам Арестовича, от него ждут позитивных заявлений, но "украинцам нужна правда, а не успокоение вместо правды".

"Когда правдой было то, что российским войскам не продержаться вокруг Киева больше двух-трёх недель – это была правда, когда мы могли держать выше нос и бить врага – это была правда. Сейчас нам нужно остановиться, пересмотреть и скорректировать стратегию в зависимости от тех реалий, к которым мы пришли", – объяснил он.

Ранее Арестович уже говорил, что Украина проигрывает России на стратегическом уровне.

Также бывший советник Банковой считает, что украинской армии требуется больше молодежи.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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