На прошлой неделе руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом.

Об этом сообщил политтехнолог Джейсон Джей Смарт в Х.

"Визит Буданова совпал с приездом в Киев представителя США по восстановлению Пенни Прицкер, что в дальнейшем совпало с прибытием ATACAMS", – написал он.

Напомним, Пенни Прицкер была назначена на должность в середине сентября и впервые прибыла в Украину 16 октября.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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