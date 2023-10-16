В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Пенни Прицкер была назначена на должность в середине сентября и впервые прибыла в Украину.

Она сразу заявила СМИ о существовании неких условий, на которых Киев будет получать финансирование.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие условия выставлены Украине для начала переговоров о членстве в ЕС.

А также, что в Раде назвали сроки, когда у ВСУ может закончиться оружие в случае отсутствия финансирования из США.

И о том, что администрация США заморозила проекты помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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