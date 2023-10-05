Если в США не проголосуют за дополнительное выделение средств для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора.

Такое заявление сделала председатель парламентской ВСК по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова в эфире телемарафона.

"Пять миллиардов – это исключительно чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам", - сказала депутат.

По словам Устиновой, Украина ежемесячно тратит на оружие 3 млрд долларов.

Между тем газета Washington Post пишет, что Белый дом более не добивается от дестабилизированного Конгресса 24 млрд долларов дополнительного финансирования для Украины и решает, как уместнее в новых реалиях запрашивать деньги на продолжение помощи.

Напомним, Конгресс утвердил 45-дневный бюджет, но не стал включать в него деньги для Украины. После этого коллеги сместили спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, обвинив его в излишней сговорчивости и попытках закулисно согласовать с Белым домом в том числе украинское финансирование.

В понедельник, 2 октября, высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что у США осталось 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа не сможет заменить Украине поддержку США, если она прекратится.

Перед этим президент США Джо Байден признался, что хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает у него беспокойство, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины.

По оценке Reuters, американская помощь Украине может зависеть от того, кто из конгрессменов-республиканцев займет пост спикера Палаты представителей.