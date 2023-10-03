Палата представителей Конгресса США уволила своего спикера, представителя Республиканской партии Кевина Маккарти. За увольнение подали голоса 216 законодателей, против выступили 210.

Судьба Маккарти решилась благодаря голосам шести правых республиканцев, которые инициировали его отставку за то, что он помог демократам избежать шатдауна - то есть приостановки работы правительства.

Накануне голосования спикер заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования.

"Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему", - сказал он журналистам.

Маккарти прозорливо допустил, что потеряет свой пост, если за его отстранение проголосуют демократы и пятеро республиканцев.

На прошлой неделе пресса писала, что группа республиканцев в Конгрессе США планирует сместить Маккарти с поста спикера Палаты представителей. Вскоре конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отставке.

В последний раз снятие спикера происходило в 1910 году.

Напомним, Маккарти стал спикером в январе с 15-й попытки. Это был первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.