Группа республиканцев в Конгрессе США планируют сместить Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей уже на следующей неделе.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, "несколько представителей крайне правой фракции партии сходятся во мнении относительно выдвижения на должность спикера конгрессмена от Миннесоты, председателя Национального республиканского комитета Конгресса Тома Эммера в случае удачного смещения Маккарти".

По их мнению, Эммер сможет "эффективнее добиваться выполнения консервативной повестки".

"Люди, знакомые с планами, говорят, что с предложением начать процесс отстранения Маккарти уже в воскресенье может выступить его последовательный противник, республиканец от Флориды Мэтт Гетц, затем состоится голосование, которое будет идти в течение 48 часов", - пишет The Washington Post.

В то же время Эммер, по словам двух человек, которые с ним разговаривали, не признался, хочет ли занять пост спикера или поддержать меры по смещению Маккарти. Однако в беседе с WP он сказал: "Я полностью поддерживаю спикера Маккарти. Он это знает, и я это знаю. Меня не интересуют дворцовые интриги".

Издание пишет, что "остается неясным, получит развитие этот план или он является простым предупреждением для Маккарти, показывающим всю серьезность недовольства им. Ряд конгрессменов отмечали, что смещение Маккарти неизбежно, и для этого лишь выбирают подходящее время".

"В сентябре, когда пошли слухи о возможных попытках сместить Маккарти с поста спикера, за закрытыми дверями он обратился к противникам со словами: "Вы думаете, я боюсь? Пойдите и сделайте это. Я не боюсь", - говорится в публикации.

Напомним, Маккарти стал спикером в январе с 15-й попытки. Это был первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Мы рассказывали, что 24 сентября Маккарти сообщил о сохранении помощи Украине в законопроекте о финансировании Пентагона.

Однако вчера стало известно, что республиканцы в Палате представителей решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно, несмотря на обещания Маккарти этого не делать. Маккарти добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывал, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.

Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине помощи в размере 300 миллионов долларов.