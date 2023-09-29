Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине помощи в размере 300 миллионов долларов, которую накануне исключили из проекта оборонного бюджета страны и выделили в отдельный законопроект.

Трансляцию заседания законодателей вел американский телеканал C-SPAN.

За предоставление помощи проголосовали 311 законодателей, против - 117.

Речь идет о выделении средств Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление определенной техники напрямую из запасов Пентагона. Законопроект также включает выделение 20 миллионов долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США.

24 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона.

Однако вчера стало известно, что Республиканцы в Палате представителей решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно, несмотря на обещания Маккарти этого не делать. Маккарти добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывал, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.