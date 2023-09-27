США и Украина договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Соответствующий меморандум подписали представители Министерства обороны США и НАБУ, говорится на странице бюро в Фейсбуке.

"Обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, — главная цель меморандума, который подписали сегодня директор НАБУ Семён Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов", — сообщает организация.

По данным НАБУ, с 18 октября Сторч будет контролировать поступление помощи, которую Вашингтон направляет Киеву, и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Госдепартаментом США.

Ранее мы сообщали, что США назначили группу во главе со Сторчем, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь.

Перед этим в НАБУ заявили, что на предприятии "Укроборонпрома" незаконно завладели миллиардом гривен.