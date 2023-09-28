Республиканцы в Палате представителей США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно, несмотря на обещания спикера Кевина Маккарти этого не делать.

Об этом сообщает издание The Hill.

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей решил изъять из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону финансирование инициативы содействия безопасности Украины, предназначенной для обучения украинских солдат и закупки оружия. В результате 300 миллионов долларов финансирования для Украины будут рассматривать отдельным законопроектом. Председатель регламентного комитета Палаты представителей Том Коул объяснил это необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета.

На этот шаг республиканцы пошли вопреки тому, что лидер их фракции в Палате представителей и спикер палаты Кевин Маккарти еще на прошлой неделе пообещал не изымать средства для Украины из проекта оборонного бюджета. А также несмотря на то, что нижняя палата Конгресса уже отклоняла большинством голосов поправку республиканца Энди Биггса, которая предусматривала этот шаг.

Ранее мы писали об обещании Маккарти сохранить помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона.

Между тем республиканцы США на предвыборных дебатах заявили, что 90% помощи Украине - это кредиты.