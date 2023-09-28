Республиканцы Соединённых Штатов Америки вчера провели ещё один раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на пост президента. На дебатах был затронут вопрос помощи Киеву.

Это обсуждение транслировали американские телеканалы.

Американский политик из Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил, что практически вся оказываемая Украине помощь предоставляется не безвозмездно.

"90% финансов, которые мы отправляем в Украину, это кредиты", — заявил темнокожий сенатор, когда речь зашла об американской помощи.

При этом Скотт считает, что подобное выделение средств соответствует интересам США.

"Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации российской армии. Уничтожая российских военнослужащих, мы на самом деле делаем нашу родину безопаснее, держим своих военных дома. Уничтожая российских военных, мы сокращаем, если не устраняем возможности атаки на территорию НАТО", — заявил Скотт.

Напомним, что на днях сенатор Линдси Грэм назвал войну в Украине "хорошей инвестицией" для Америки.

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", — заявил Грэм.

Мы также сообщали, что НАБУ и Пентагон подписали документ о совместном контроле военной помощи Украине от США.