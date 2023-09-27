МИД РФ обвинил Британию и США в подготовке удара по штабу флота в Севастополе
МИД РФ обвинил Великобританию и США в подготовке удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Атака на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации с американскими и британскими специалистами", - заявила спикер ведомства Захарова.
Ранее сообщалось, что в Воздушные силах Украины подтвердили, что удар по Крыму наносился британскими и французскими ракетами.
В Украине утверждали, что при ударе погиб глав Черноморского флота РФ Виктор Соколов, однако в последние дни появляются доказательства того, что он живой.
Война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Россияне боятся прорыва в Запорожской области, а потому подтягивают резервы к Вербовому. Также шли атаки ВСУ и армии РФ в районе Клещеевки. Вчера ночью по Украине был массированный налет "Шахедов". Прилеты были по Измаильскому району Одесской области - в припортовую и пограничную инфраструктуру.
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