МИД РФ обвинил Великобританию и США в подготовке удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Атака на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации с американскими и британскими специалистами", - заявила спикер ведомства Захарова.

Ранее сообщалось, что в Воздушные силах Украины подтвердили, что удар по Крыму наносился британскими и французскими ракетами.

В Украине утверждали, что при ударе погиб глав Черноморского флота РФ Виктор Соколов, однако в последние дни появляются доказательства того, что он живой.

Война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Россияне боятся прорыва в Запорожской области, а потому подтягивают резервы к Вербовому. Также шли атаки ВСУ и армии РФ в районе Клещеевки. Вчера ночью по Украине был массированный налет "Шахедов". Прилеты были по Измаильскому району Одесской области - в припортовую и пограничную инфраструктуру.

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